El Impact de Henry se presenta como 'desvalido' ante New England

Para que Montreal Impact logre la sorpresa de la Ronda de Play-In el viernes por la noche (6:30 pm ET) ante New England Revolution , necesitará que varios mediocampistas centrales den un paso al frente.

Victor Wanyama no jugará por haber estado en servicio internacional con Kenia (protocolos de cuarentena COVID-19), mientras que Samuel Piette está cumpliendo una suspensión de tarjeta roja que sufrió en el Decision Day presentado por AT&T. Wanyama se incorporó el pasado mes de marzo como Jugador Designado tras llegar desde Tottenham Hotspur, mientras que Piette suele llevar el brazalete de Montreal .

"Va a ser difícil", dijo el entrenador en jefe Thierry Henry en la previa al partido de esta noche. “Una vez más, al igual que al comienzo de nuestra temporada, nos faltarán jugadores clave. New England tuvo que hacer lo mismo durante toda la temporada. No vamos a estar sentados aquí diciendo quién no está jugando, nos vamos a centrar en quién está jugando y qué podemos hacer ".