Bruce Arena pone una buena nota a Thierry Henry en Montréal Impact

Mientras aguarda el partido de 'Play-In' del viernes por la noche, el entrenador en jefe y director deportivo de New England Revolution - Bruce Arena - dejó en claro que tiene en alta estima a Thierry Henry , técnico de Montréal Impact , el equipo rival.

Henry , quien jugó de 2010 a 2014 con los New York Red Bulls , ha llevado a Montréal de regreso a los Playoffs de MLS , poniendo fin a una ausencia de tres años, durante su primera temporada a cargo del club. Es el segundo período como entrenador de Henry después de solo 20 juegos a cargo del AS Monaco de la Ligue 1 .

"Ha estado bastante decidido sobre el hecho de que quería que su equipo jugara y ellos crecieron con la presión y han sido bastante consistentes con eso", dijo Bruce Arena . "Eso no es fácil de hacer en un primer año con un equipo, así que le doy mucho crédito por eso".

Cuando New England y Montréal se enfrenten, será su quinto partido entre ellos esta temporada. Los Revs tienen un récord de 3 victorias y una victoria hasta ahora, y se le preguntó a Arena si existe una rivalidad incipiente entre los dos clubes.



"No sé nada de eso", bromeó Arena. “No quiero tener una rivalidad con Thierry Henry. Gracias a Dios, no jugamos entre nosotros, Thierry y yo, espero que no ".