    Liga MX

    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo

    El atacante polaco, aún de Cruz Azul, cada vez está más cerca de regresar al futbol de Estados Unidos.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Mateusz Bogusz revela una noticia inesperada en pleno mercado de fichajes

    Cruz Azul recibió una nueva oferta por del delantero polaco Mateusz Bogusz y las negociaciones con Houston Dynamo avanzan.

    Así lo dio a conocer Fabrizio Romano, insider especialista en fichajes, a través de sus redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX
    2 mins

    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX

    Liga MX
    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla
    1 mins

    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla

    Liga MX
    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?
    2:05

    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?

    Liga MX
    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito
    2:00

    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito

    Liga MX
    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann
    2 mins

    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann

    Liga MX
    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes
    10:00

    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes

    Liga MX

    "🚨🇺🇸 Excl: Houston envía nueva oferta a Cruz Azul por Mateusz Bogusz, mientras los clubes se acercan con una valoración de 10 millones de dólares. Avanza el acuerdo", escribió en X.

    Los últimos días había trascendido que el conjunto de la MLS puso seis millones de dólares sobre la mesa por el seleccionado polaco, pero no le habían parecido suficientes a La Máquina.

    Bogusz se ausentó los primeros días de entrenamiento de enero del Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y a su regreso dejó en claro que su intención era salir de la institución.

    Con la nueva oferta todo parece indicar que su futuro próximo podría estar, de nueva cuenta, en la MLS. Bogusz llegó a Cruz Azul en enero del 2025 y en un año con el equipo solo pudo anotar tres goles en 39 partidos disputados.

    Fuera de las canchas, el atacante recientemente informó de una gran noticia, ya que él y su prometida, Wiktoria Wychowska,anunciaron en redes sociales que están esperando a una bebé.

    Video Mateusz Bogusz revela una noticia inesperada en pleno mercado de fichajes
    Relacionados:
    Liga MXMateusz BoguszCruz AzulHouston Dynamo FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX