Liga MX Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo El atacante polaco, aún de Cruz Azul, cada vez está más cerca de regresar al futbol de Estados Unidos.

Cruz Azul recibió una nueva oferta por del delantero polaco Mateusz Bogusz y las negociaciones con Houston Dynamo avanzan.

Así lo dio a conocer Fabrizio Romano, insider especialista en fichajes, a través de sus redes sociales.

"🚨🇺🇸 Excl: Houston envía nueva oferta a Cruz Azul por Mateusz Bogusz, mientras los clubes se acercan con una valoración de 10 millones de dólares. Avanza el acuerdo", escribió en X.

Los últimos días había trascendido que el conjunto de la MLS puso seis millones de dólares sobre la mesa por el seleccionado polaco, pero no le habían parecido suficientes a La Máquina.

Bogusz se ausentó los primeros días de entrenamiento de enero del Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y a su regreso dejó en claro que su intención era salir de la institución.

Con la nueva oferta todo parece indicar que su futuro próximo podría estar, de nueva cuenta, en la MLS. Bogusz llegó a Cruz Azul en enero del 2025 y en un año con el equipo solo pudo anotar tres goles en 39 partidos disputados.

Fuera de las canchas, el atacante recientemente informó de una gran noticia, ya que él y su prometida, Wiktoria Wychowska,anunciaron en redes sociales que están esperando a una bebé.