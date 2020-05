Gudi Thorarinsson, defensa en MLS y estrella pop en Islandia

"Mantengo mi boca cerrada, no digo nada", contó Thorarinsson a MLSsoccer.com . "La gente espera que cante terriblemente mal y me sienta avergonzado. Pero realmente lo disfruto, los que se quedan mal son ellos, no yo. Es como que lo enrostro en sus caras".

Thorarinsson ha estado cerca de la música durante toda su vida, y no le costó entender que tenía calidad. "Lo supe bastante pronto. Podía cantar las notas adecuadas", explicó. "Comencé a cantar desde muy pronto, aunque me enfocaba en el fútbol".

"Siempre ha sido una parte de mí que he descuidado de alguna manera, y me enfoqué en el fútbol. Pero ahora me doy cuenta que quiero experimentar más con la música en el futuro", explicó el jugador 'celeste', que fue parte de un show televisivo de búsqueda de talento recientemente. "El fútbol obviamente no dura para toda la vida en el nivel más alto, así que esto es algo que me gustaría cultivar antes del final de mo carrera".