CH14 y Jona, jugadores a los que apuesta el nuevo técnico Galaxy

"Él necesita esa predictibilidad para ser todo lo bueno que es. Él puede ser la persona que puede definir muchas ocasiones para nosotros", insistió Vanney. "Me entusiasma todo esto. La forma en la que me gusta jugar y me gusta preparar el ataque encaja con él muy bien. Tiene todas las posibilidades de ser exitoso este año. Quiero conocerlo y dar con la manera apropiada de hacer las cosas bien. Ya no es un muchacho joven. Tenemos que colaborar para llevarlo a los lugares adecuados y que sea la mejor versión de sí mismo".