Greg Vanney, cerca de convertirse en el nuevo técnico de LA Galaxy

"Soy un constructor, me gusta construir cosas", dijo Greg Vanney . "Me gustan los proyectos. Este club está en un lugar realmente bueno, no hay mucho por hacer. Este club está posicionado para ser grandioso ”.

"Necesito recuperar el aliento y reagruparme un poco, pero cualquiera que me conozca, sabe que no me quedo quieto muy bien", agregó Vanney. "No será mucho".