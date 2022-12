¿Podrá el Galaxy de CH14 arrebatar el trono a Vela en 2023? 5 claves para lograrlo

Y si no se concretan fichajes de renombre, entonces apostarle a que los que han funcionado bien, puedan consolidarse y tomen un rol sumamente protagónico. Ya no serán sorpresa para los rivales los Dejan Joveljić, Samuel Grandsir y Efraín Álvarez. Vanney tiene que hacerlos figuras constantes que no queden en “one hit wonders”.