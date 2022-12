MLS sanciona a LA Galaxy por violación de reglas de presupuesto y plantilla

Major League Soccer anunció sanciones impuestas a LA Galaxy por violación de las Reglas de Presupuesto Salarial y Plantilla de la Liga durante la temporada 2019. LA Galaxy entró en acuerdos que no fueron revelados que incluían pagos que no se contabilizaron en el cálculo del presupuesto salarial y la categoría de la plantilla de Cristian Pavón. Los acuerdos y pagos no revelados resultaron en la clasificación incorrecta de Pavón como un jugador de Fondos de Adjudicación Específicos (TAM por sus siglas en inglés) en 2019, quien debería haber ocupado un puesto de Jugador Franquicia.