Francisco Calvo: "Chicago Fire merece estar en lo más alto"

"Hemos esperado mucho; hemos esperado muchísimo", insistió el internacional costarricense. "Somos de los últimos equipos en activarnos de nuevo. Estamos muy contentos. El espíritu del grupo y el ánimo están bastante arriba. Hemos pasado momentos difíciles como grupo y a nivel personal, y me incluyo. Fueron meses duros de no estar con la familia, no poder entrenar en las mejores condiciones, muchas cosas que han pasado. Pero después de esta noticia el grupo está muy bien".