FC Dallas buscará evitar una derrota temprana en los Playoffs

"No nos olvidamos de eso. No olvidamos esa decepción. Nos dolió ver a Seattle levantar la MLS Cup el año pasado porque sentíamos que podríamos haber obtenido más de ese partido en Seattle Sounders . Y todo se resolvó en el tiempo adicional", expresó González en una conferencia de prensa a través de Zoom llevada a cabo el miércoles.

"Ya pasaron dos o tres días, así que estamos comenzando a olvidar la derrota en Minnesota. No es fácil, porque teníamos la oportunidad, pero hay que dar crédito a Minnesota. Concretaron sus oportunidades, y nosotros no pudimos hacer lo mismo. Pero, ya saben, asumo la responsabilidad como entrenador en jefe. Las cosas no nos salieron ese día. Pero, mirando hacia adelante, debo liderar esto y tenemos que estar listos para el próximo momento y estar entusiasmados por la próxima oportunidad y aprender del pasado", expresó González.