Darwin Quintero: "Hay que priorizar la salud sobre el fútbol"

Los futbolistas son los máximos protagonistas de Major League Soccer , y hoy por hoy se ajustan a las directivas de la liga: pueden hacer ejercicio por su cuenta, dentro del ámbito de sus hogares, pero no están autorizados a unirse por el momento a sus planteles.



Pese a que no puede dialogar cara a cara con sus colegas de equipo y el cuerpo técnico del Dynamo, Darwin confiesa que la comunicación entre ellos es muy fluida. "Hablamos con los compañeros, tenemos contacto, sí. No es secreto para nadie que esta no es una posición cómoda. Pero estamos tranquilos y esperando a que todo pase, por el poder de Dios", añadió.