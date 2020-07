¿Cómo elevó su nivel Diego Rossi en el Torneo Especial MLS is Back?

Incluso sin la presencia de Carlos Vela -el Jugador Más Valioso de Major League Soccer en 2019- la mayoría del público dio por cierto que el ataque de LAFC no sufriría demasiado en el Torneo Especial MLS is Back .

Es que sin su mejor individualidad el equipo dirigido por Bob Bradley cuenta con otro atacante de excepción. Se nos hace difícil catalogarlo de 'segunda opción', y no lo es. Pero prácticamente ningún equipo de la liga norteamericana tiene una alternativa tan estelar cuando el principal foco de atención no está disponible.

Que Rossi sea un futbolista destacado no es algo nuevo. Pero su versión en MLS is Back muestra un nuevo nivel. En 2018 marcó 12 goles, luego 16 el año pasado. Aún en un 2019 -una temporada absolutamente espectacular para Vela y LAFC- el sudamericano fue reconocido por sus números y participación en el equipo. En Orlando, sin dudas, no hay debate: la gran estrella del torneo es Diego Rossi.