Colorado Rapids vs. Real Salt Lake: La jornada dominical cierra con el Clásico de las Montañas Rocosas

Domingo 12 de Julio Hora: 10:30pm ET (tiempo del este) Transmisión: ESPN, ESPN Deportes

Para Colorado Rapids y Real Salt Lake no habrá ningún tipo de concesión o especulación en sus debuts en MLS is Back, ya que estarán disputando un partido que no es uno más, es el feroz ‘Clásico de Las Montañas Rocosas’.