Chicharito hace méritos con LA Galaxy para regresar al Tri

"Si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado…Si quieres ser jugador de selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado, así me enseñaron mi abuelo, que en paz descanse, mi padre, y eso es lo que estoy haciendo, y es lo que está en mi mente", declaró Javier Hernández hace apenas unas semanas.