"Al día de hoy no sé que tan avanzado estén, pero es complicado al final el viajar de un país a otro, diferentes horarios, altura, no es del todo fácil, pero no tengo ni idea, no está en mis manos, no sé si hará o no, pero las dos ligas por separado son buenas, cada quien tiene su historia. Las dos buscarán la mejor manera de seguir creciendo, pero si es juntas que bueno, no es algo que te pueda comentar".