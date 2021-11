Carlos Vela: "Solo tenemos un resultado, ganar el partido en Colorado"

Carlos Vela está en su cuarta temporada en Los Angeles Football Club, y siente que su carrera en MLS ha sido satisfactoria. "El balance creo que es muy bueno. A nivel personal he conseguido cosas muy buenas individuales y en lo colectivo, pero la espina es no haber podido aún ser campeón con el LAFC. Creo que es algo que desde el primer día me puse como objetivo y todavía no he podido conseguirlo. Así que no te puedo decir que me siento pleno a nivel deportivo de lo que hemos conseguido en la MLS, pero el balance obviamente es positivo. Creo que tengo buenos momentos, muy buenos partidos, buenos goles. He disfrutado y he hecho disfrutar a los fans, que es lo importante. Y creo que todo ha ido por el buen camino. Ha faltado el título pero vamos a seguir luchando para conseguirlo".