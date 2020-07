Así están las cosas en el Torneo Especial MLS is Back

Entre lunes y martes todos los equipos en competición en el Torneo Especial MLS is Back habrán completado al menos un partido en la fase de grupos. Estas son los marcadores de los primeros días de competición y la clasificación provisional en todas las zonas:

GRUPO A

El Grupo A originalmente contaba con seis participantes. Pero el retiro de FC Dallas y Nashville SC por parte de MLS -más el pase de Chicago Fire FC al Grupo B- ha reordenado al sexteto inicial en un actual cuarteto. Todos los equipos participantes ya han jugado al menos un partido: Orlando City SC derrotó 2-1 a Inter Miami, y Philadelphia Union se impuso por 1-0 a New York City FC.

Así está la clasificación actualizada:



A mitad de semana se puede aclarar bastante el panorama. El martes 14 (8 PM ET / TUDN) NYCFC se medirá a Orlando City SC. El conjunto celeste necesita de una victoria ante Nani y compañía para mantener sus esperanzas. El panorama será muy similar para Miami, que no puede perder frente a Philadelphia (10:30 PM ET / TUDN).



GRUPO B

El reacomodamiento de grupos ha permitido que solo se haya disputado un partido de esta zona. San Jose Earthquakes le arrancó un empate sin goles al vigente campeón, Seattle Sounders en la jornada inaugural.



El martes 14 (9 AM ET / ESPN Deportes) se comenzará a corregir esa situación con la disputa del partido entre Chicago Fire y Seattle Sounders. El miércoles (9 PM ET / TUDN) será el turno para el debut de Vancouver Whitecaps en el certamen de Orlando.



GRUPO C

De momento, un golazo de Gustavo Bou en el 2-1 de New England Revolution frente a Montréal Impact mantiene al cuadro entrenado por Bruce Arena como líder de esta zona.



El lunes por la mañana, D.C. United aprovechó los últimos minutos del encuentro que perdía por 2-0 ante Toronto FC para dar con un empate que dejó más felices a los hombres de la capital estadounidense que a los de la provincia de Ontario.



El jueves 16 (8 PM ET / TUDN) tendremos un clásico canadiense entre Montréal Impact y Toronto FC y el viernes 17 el choque entre D.C. United y New England.

GRUPO D

Las sorpresas también estuvieron presentes en el Grupo D, en el que el domingo por la noche Minnesota United remontó y ganó el choque que perdía frente a Sporting KC. Colorado Rapids, por su parte, superó ese mimso día sin problemas a Real Salt Lake.



El viernes regresa la acción a esa zona. A las 8 PM ET (ESPN Deportes), SKC se jugará la vida ante Colorado Rapids, mientras que a las 10:30 PM ET (y por la misma cadena) 'los Loons' intentarán asegurar la clasificación a la próxima etapa en un partido ante RSL.



GRUPO E

No sin esfuerzo, New York Red Bulls superó en la noche del sábado por 1-0 a Atlanta United. También durante el fin de semana Columbus Crew puso en práctica su superioridad regional al golear por 4-0 a FC Cincinnati, en el primer partido oficial del entrenador Jaap Stam.



El jueves a las 9 AM ET (ESPN Deportes) 'las Cinco Bandas' buscarán reivindicarse frente a FCC. Más tarde ese día (10:30 PM ET / TUDN) Columbus Crew y Red Bulls intentarán definir el liderato de la zona.

GRUPO F