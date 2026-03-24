Antoine Griezmann Antoine Griezmann se une a las estrellas de la MLS para la temporada 2026 El campeón del mundo firmó con Orlando City y se une a la constelación de estrellas liderada por Messi.

Video Antoine Griezmann se une al top 10 de estrellas en la MLS 2026

Con su fichaje con Orlando City, Antoine Griezmann se une a la constelación de estrellas que presenta la MLS para la temporada 2026 que arrancó en febrero pasado.

El delantero francés reportará con Orlando City hasta julio, pero mientras seguirá compitiendo en la élite del futbol con el Atlético de Madrid donde sueña con despedirse ganando la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

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Antoine Griezmann llega a la MLS como campeón del mundo con la Selección de Francia y tras una carrera exitosa en Europa en clubes como Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad, con quienes registró 298 goles y 132 asistencias en 792 partidos.

Griezmann se une a las estrellas de la MLS en la temporada 2026



El Principito se une a una liga que año tras año suma figuras internacionales y que tiene a uno de los mejores futbolistas de la historia, el argentino Lionel Messi.

El Inter Miami no solo cuenta con el actual campeón del mundo en su plantilla, también tiene a un delantero de época como lo es Luis Suárez con sus 198 goles en Barcelona, además de ser goleador en Liverpool y Ajax.

En Los Ángeles hay cuatro estrellas a seguir. En LAFC milita el portero francés Hugo Lloris, campeón del mundo junto a Griezmann, y el extremo surcoreano Heung-min Son, quien por muchos años fue uno de los mejores del mundo en su posición brillando con goles y asistencias en la Premier League con el Tottenham.

En LA Galaxy están el mediocampista alemán Marco Reus que participó en más de 300 goles del Borussia Dortmund (170 goles y 132 asistencias), y el español Riqui Puig que, aunque estará lesionado hasta diciembre, ha sido uno de los mejores mediocampistas de la MLS con 27 goles y 19 asistencias desde su llegada en 2022 procedente del Barcelona.

El colombiano James Rodríguez recién fichó con Minnesota United después de su experiencia en Liga MX con León y de mostrar un futbol que enamoró a la afición en equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, Porto y Mónaco.

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El año pasado, Thomas Müller, el futbolista alemán más ganador de la historia con 36 títulos, aterrizó en la MLS con Vancouver Whitecaps, al igual que su compatriota Timo Werner, quien firmó con San José Earthquakes en enero del 2026.

Top 10 de estrellas en la MLS