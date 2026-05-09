Inter Miami CF La victoria ante Toronto dejó otro récord para Messi: 100 goles en la MLS Las Garzas se colocaron en segundo lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gol y doble asistencia de Lionel Messi en triunfo del Inter Miami en Toronto

El Inter Miami viajó a Canadá para enfrentar la jornada 12 de la MLS frente al Toronto FC, duelo que se disputó en el BMO Field de Toronto.

Lionel Messi volvió a ser decisivo en el triunfo de su equipo, pero esta vez su actuación tuvo un valor todavía mayor: el argentino llegó a los 100 goles en la MLS y lo hizo más rápido que cualquier otro jugador en alcanzar esa cifra.

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Con la victoria de 4-2, el conjunto de las Garzas llegó a 22 puntos, quedando cerca del líder de la Conferencia Este, mientras que el Toronto se quedó en la octava posición con 14 unidades.

El delantero mexicano, Germán Berterame fue titular y jugó todo el partido, pero no pudo hacerse presente en el marcador, aunque cumplió con un buen partido.

La goleada la comenzó Rodrigo de Paul con un golazo de derecha tras el rechace en el cobro de tiro libre directo, así se fueron al descanso.

En la segunda mitad Luis Suárez hizo el segundo de Miami con una buena definición a pase de Lionel Messi, después, la Pulga volvió a asistir para el tercer tanto de la tarde, este corrió a cargo de Sergio Reguilón.

La cuenta la cerró Messi al minuto 75 con un zurdazo perfecto pegado al poste tras el pase de Rodrigo de Paul. Por Toronto anotó doblete Emilio Aristizábal.