    James Rodríguez

    James Rodríguez es oficialmente jugador del Minnesota United de la MLS

    El seleccionado colombiano ya tiene equipo de cara al Mundial de 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Video James Rodríguez sorprende con primeras palabras como jugador de Minnesota


    El Minnesota United de la MLS anunció de manera oficial el fichaje del seleccionado colombiano James Rodríguez de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    Minutos después de su llegada oficial a la Mayor League Soccer, el club llevó a cabo la primera rueda de prensa de James, quien estará ligado al equipo de Minnesota hasta junio del año en curso con opción de alargar su contrato hasta diciembre dependiendo de su rendimiento en el Mundial 2026.

    El ganador de la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y titular indiscutible de la Selección de Colombia declaró que la Copa del Mundo próxima fue una de las claves para firmar con el club y se mostró ansioso por debutar.

    "Fue uno de los puntos fuertes (el Mundial), que podía estar bien para la Copa del Mundo, las dos partes lo teníamos claro, ya quiero entrenar, ya quiero jugar.

    "Estoy feliz de estar acá y espero hacer las cosas bien. Quería esta liga, poder jugar acá, hemos hecho esfuerzos de parte y parte. Cuando confían en ti tienes que darlo todo y esperemos ganar cosas porque siempre quiero ganar.

    "Espero dar muchas alegrías a estos fans. Espero estar bien para poder ganar y ayudar a mis compañeros".

    James Rodríguez llega a la MLS tras su deslucido paso por la Liga MX con el Club León donde vivió uno de los momentos más complicados de su carrera al no poder participar en la primera edición del Mundial de Clubes con nuevo formato.

