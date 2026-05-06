Lionel Messi ¡Hasta beso le dio! Kiko cumple su sueño de conocer a Lionel Messi Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en El Chavo del 8, compartió cómo fue su encuentro con el astro argentino.

Video Kiko cumple su sueño y conoce a Messi, su ídolo

El actor Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Kiko en El Chavo del 8, finalmente pudo cumplir su sueño de conocer a Lionel Messi, su ídolo en el futbol.

El actor y comediante mexicano, de 82 años, recientemente se hizo viral por visitar el Nu Stadium, casa del Inter Miami, en busca de conocer al astro argentino.

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“Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle ‘no me voy a morar sin darte la mano’”, mencionó Villagrán al ser visto en el Nu Stadium.

Kiko sorprende a Messi con beso en la mejilla

Carlos Villagrán compartió en sus redes sociales que al fin logró cumplir su sueño de reunirse con Lionel Messi. El encuentro se dio en las instalaciones del Inter Miami y el actor se ve muy feliz y emocionado de charlar con el futbolista argentino.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram se ve a Villagrán dándole un beso a Messi en su mejilla que lo hizo sonrojarse. El actor le dedicó unas palaras al argentino y fiel a su personaje de Kiko le aplicó un “cállate” provocando que Leo lo abrazara.

“Te respeto, te voy a respetar toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado. Te repito, te repito y te repito, no creo que esté frente a ti, todavía no…”, mencionó Carlos Villagrán.

Messi respondió el gesto de Kiko firmándole una playera del Inter Miami.

Gracias a la popularidad que tuvo El Chavo del 8 en Sudamérica, Kiko se convirtió en uno de los persojanes favoritos de grandes estrellas como Neymar, quien en sus inicios con Santos cumplió su sueño de conover al actor mexicano.