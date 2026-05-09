New York Red Bulls Ruvalcaba y Cowell anotan, y son determinantes en la victoria de NY Red Bulls Los delanteros mexicanos fueron determinantes en el triunfo ante Chicago Fire.

Video Ruvalcaba y Cowell anotan en el triunfo de NY Red Bulls

Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell fueron determinantes en el triunfo 1-3 del NY Red Bulls sobre el Chicago Fire de este sábado en juego celebrado en el Soldier Field.

El duelo resultó entretenido y con superioridad del visitante a lo largo del partido. Sin embargo, las anotaciones únicamente cayeron tras los 45 minutos iniciales.

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Y fue precisamente, el ex jugador de Pumas el que abrió el marcador al final del primer tiempo tras una asistancia de Forsberg y solo cuatro minutos más tarde, Cowell marcó su tanto tras un pase de Donkor.

Choupo-Moting hizo el 0-3 para los de la gran manzana vía tiro penal, a los 81. Mientras, el único tanto del local fue obra de Cuypers, a los 87 minutos.

El ex jugador de Chivas abandonó el terreno de juego a los 73 por Mosquera, mientras Ruvalcaba completó el duelo y vio la tarjeta amarilla a los 81 minutos del encuentro.

Con este resultado, los neoyorqunos llegaron a 15 puntos y son séptimos en la Conferencia del Este de la MLS. Por su parte, Chicago se quedó con 17 unidades y es cuarto lugar de la misma conferencia.