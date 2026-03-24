Orlando City SC Antoine Griezmann firma con Orlando City y es presentado en el estadio El delantero francés dejará al Atlético de Madrid al terminar la temporada para jugar en la MLS.

Video Antoine Griezmann firma con Orlando City y es presentado en el estadio

Antoine Griezmann dejará al Atlético de Madrid en el verano para ser nuevo jugador del Orlando City luego de que este martes firmara su contrato con el club de la MLS al recibir un permiso especial por parte de los Colchoneros.

Los Leones hicieron oficial el fichaje del delantero francés de 35 años que firmó un contrato que comienza en julio del 2026 y se extiende hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29.

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Griezmann fue presentado con bombos y platillos en e l Inter&Co Stadium junto a Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City, y ya posó con la playera de los Leones, con quienes usará el dorsal 7.

De esta manera, el Principito abandonará al Atlético de Madrid al finalizar la actual temporada y será Jugador Franquicia del Orlando City cuando se abra el segundo periodo de transferencias de la MLS en julio.

“Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa de mi carrera con Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el Club, pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció.

“Tengo muchas ganas de hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía del Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas”, dijo Griezzman en declaraciones para el club.

Antoine Griezmann se unirá a la MLS mientras se esté disputando el Mundial 2026, del cual no será parte porque decidió retirarse de la Selección de Francia en septiembre del 2024 tras haber ganado el Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League en 2021.

Griezmann llegará al Orlando City tras una exitosa carrera en Europa donde estuvo 10 temporadas en el Atlético de Madrid y ganó tres títulos: la Supercopa de España en 2014, y la Europa League y Supercopa de Europa en 2018.