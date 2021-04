Alan Pulido: "En 2022 viene el Mundial y sé que puedo estar ahí"

Alan Pulido participó este mediodía de una mesa de debate de jugadores latinoamericanos de MLS que el año pasado cumplieron con su primer año en la liga norteamericana. El delantero mexicano de Sporting Kansas City se unió a los centrocampistas E manuel Reynoso (Minnesota United FC) y Andrés Perea (Orlando City SC) en ese foro, en el que los futbolistas tocaron varios temas. El atacante azteca prometió dar batalla para entrar en la convocatoria mundialista con el Tri del año próximo, entre muchos otros diversos temas de su conversación.

"Depende de mí y de cómo lo haga en MLS y en mi club. Estoy preparándome para ello", expresó. "El año que sigue viene el Mundial y sé que puedo estar ahí".

"Este año para mí va a ser muy importante, porque vienen competiciones muy buenas. La Copa Oro, las Olimpiadas, y claro que si estoy en mi mejor versión y haciendo muy bien las cosas puedo para ambas, para alguna de las dos. Entonces mi mentalidad está en tratar de empezar de una muy buena manera y continuar para ser tomado en cuenta otra vez".



"La mayoría de los latinoamericanos tienen mucha técnica. Y esta liga ha crecido mucho en base a ello. Han traído jugadores de otros países, y han arropado a esta liga, a que sea mucho mayor y más competitiva", comentó Pulido en otro orden de cosas. "Creo que es por eso que cada vez hay más latinoamericanos jugando de gran nivel, y obviamente con una previsión de que la liga vaya en crecimiento y aumento en ese aspecto".

"Cada vez se ve más jugador joven acá en MLS. Seguramente la liga antes traía a jugadores más grandes, con más experiencia. Y ahora veo a la liga más competitiva, en el sentido que suman a ese tipo de figuras que han tenido un pasado muy bueno y han sido figuras a nivel mundial, y también se incorporan jóvenes con gran talento", añadió. "Este es mi segundo año acá en la MLS, y veo grandes jugadores, como Gianluca Busio, que es un gran jugador, muy técnico, que apenas tiene 19 años y que en el torneo pasado nos ayudó muchísimo".

Cargando Video... Alan Pulido asegura que en la Liga MX: “Los clubes ven por sus intereses”

Recientemente, desde la FIFA sugirieron que ante una posible fusión entre la MLS y la Liga MX se crearía una de las mejores competiciones del mundo. "Lo veo como algo muy bueno. Es algo que mejoraría muchísimo", respondió Alan Pulido. "La liga mexicana tiene calidad y jugadores que tienen esa experiencia. Muchos vienen del fútbol europeo, ya conocen diferentes ligas, y tienen una calidad muy buena. Y acá sumando la calidad de jugadores que han llegado y la juventud, más la mentalidad -que siempre es ganar- yo creo que sería una muy buena fusión. Los expertos lo analizaron y se han dado cuenta que si estas dos ligas se fusionaran o algo serían una de las ligas más llamativas y que estarían en el top".

"Se atrasó la MLS por temas que todos conocemos. Después de una gran pretemporada, al equipo lo veo muy bien, con los objetivos que nos hemos propuesto", mencionó con respecto al grado de preparación de Sporting Kansas City. "Tenemos esa mentalidad de repetir lo del año pasado. Ser primeros de la Conferencia, clasificar a los Playoffs y pelear por el título que es lo más importante. Ansiosos de que pueda comenzar ya esto".

"Por una lesión que tuve me perdí los juegos de la selección", intervino cuando le tocó hablar del Tri. "No

pude participar. Pero ya estoy al cien por ciento. Para mí eso es lo más importante. El ritmo lo voy a ir acumulando conforme pasen los partidos. Y siempre es diferente estar en los entrenamientos a estar en los partidos que vamos a tener. Y poco a poco se podrá ver mi mejor versión. Ojalá no demore mucho tiempo".

Cargando Video... Alan Pulido ya ve superior a la MLS que Liga MX



El 9 no descartó a priori ningún paso a dar con respecto al futuro de su carrera. "Es difícil tratar de analizar el futuro, o lo que va a suceder. Yo voy viviendo el día a día y siguiendo las cosas que van sucediendo. El futbol es de momentos, y no se descarta ninguna posibilidad. En cualquier momento puedes romperla y se pueden abrir muchas puertas para regresar a la liga mexicana, o también a algún equipo europeo. Claro que no se cierra esa posibilidad".



Las críticas de la prensa mexicana al desempeño de sus compatriotas en MLS también estuvo presente como tema. "En México menosprecian todo, y tanto es así que a nosotros mexicanos que somos de ahí y jugamos en otros países siempre tratan de menospreciar. A la liga siempre la han menospreciado muchísimo. Antes jugadores que por ahí con una gran trayectoria venían a MLS, pero ahora todo ha cambiado muchísimo. De MLS vuelven a pasar a Europa. El año pasado equipos de la MLS eliminaron a 2 o 3 equipos mexicanos de la Concachampions, y si bien el nivel no está parejo está a nada de poder estarlo. En popularidad la MLS ha rebasado a la liga mexicana. Es por eso que exportan más jugadores a Europa que la liga mexicana".

"El año pasado fui el máximo goleador mexicano (en MLS), pese a tener pocos partidos. Y al mismo tiempo hay llamados para que jugadores extranjeros se naturalicen y estén ahí. No tengo nada en contra de nadie. Y al contrario, lo veo de buena manera. Para mí cuanta más competencia haya en el fútbol me ayuda a crecer y a no relajarme. Me ayuda mentalmente a no bajar los brazos".