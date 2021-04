"Entre más competencia a mi me ayuda a ser mejor, es lo que me ha llegado a estar donde estoy, me pasó en Tigres donde me llevaban otro delantero y llegué a estar a selección. Me quedo tranquilo que si hay más competencia, para mí mucho mejor, trataré de hace mejor las cosas y pelear ese puesto".

"Ya me acostumbré, la prensa es así, más la mexicana, tratan de demeritar tus logros, si no lo haces es por que no eres bueno y si lo haces es porque tuviste suerte. Eso no le tomo importancia, mi postura es firme, con todos los técnicos he sido tomado en cuenta, no ha sido suerte, los técnicos han visto algo en mí y ellos que son los profesionales y ven que puedo aportar cosas, tanto así que fue a un Mundial, no las tomo tan personales".