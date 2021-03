Alan Pulido vuelve a la carga: "Siempre me visualizo ganador"

Un inicio explosivo y un final algo decepcionante. De esa manera puede resumirse el 2020 futbolístico para Alan Pulido en MLS. El atacante mexicano volvió a tomar contacto con la prensa estadounidense el jueves, en pleno arranque de la pretemporada 2021 con Sporting Kansas City.

"Contento de poder empezar otro año acá en Sporting. El año pasado fue complicado. Por ahí de adaptación pero también con el tema que estamos pasando del coronavirus. Fue un año raro y extraño. En lo personal me fue bien. Jugué pocos partidos pero marqué goles importantes y una de las grandes satisfacciones quedó primero en la Conferencia (Oeste) y eso para mí es muy bueno", reflexionó Pulido.

"Es uno de los objetivos por los que llegué acá. Ahora viene un año importante, un torneo diferente. Ojalá volvamos a ser primeros y podamos luchar por el título".

"En la temporada pasada en términos generales nos fue bien, ¿No? Fuimos primeros de la Conferencia. Por ahí no pudimos avanzar a la final. Perdimos en la semifinal. Como equipo, fue un buen año después de todas las dificultades que estamos pasando", evaluó el ex Chivas.

"En lo personal sí me quedé con un sabor de boca diferente. Me lesioné en los últimos partidos del torneo y no pude estar en los playoffs, que para mí era muy importante. Yo creo que este año viene pueda seguir con ese gran estado físico y ojalá pueda sacar los mismos resultados, seguir marcando goles para ayudar a mi equipo y estar en los primeros lugares. Y, obviamente, jugar los playoffs también. Estoy mentalizado en que viene un nuevo año, que será diferente. Siempre me visualizo ganador. Este es un año importante para mí y mi equipo".

"Me sorprendió el nivel de MLS", dijo el mexicano en la conferencia de prensa a distancia al ser consultado sobre su temporada inicial en la liga. "Era mi primer año acá. En México tratan de no ver a MLS como superior a la liga mexicana. Si no es superior, ahora está muy pareja. Es una liga muy buena, tiene grandes jugadores. En popularidad rebasó a la liga mexicana".