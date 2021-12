Agenda las fechas: estos partidazos se jugarán en la MLS 2022

El 17 de julio Atlanta United FC y Orlando City SC revivirán uno de los enfrentamientos más pasionales de toda la MLS (Mercedes-Benz Stadium, 3 pm, ABC), y ese mismo día New York Red Bulls será local ante New York City FC en el clásico del Río Hudson (5 pm ET, ESPN Deportes). El día lo cerrarán Columbus Crew SC y FC Cincinnati en el Lower.com Field, por el duelo 'el Infierno es Real' (7:30 pm ET, FOX Deportes).