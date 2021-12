MLS 2022: un calendario cargado de acción y la aparición de un nuevo club

Al norte de la frontera, CF Montréal recibirá a Toronto FC en el Stade Saputo el sábado 16 de julio (7:30 p.m. ET, TSN/TVA Sports), antes de que la acción finalice en 'la Gran Manzana' el 17 de julio cuando New York Red Bulls reciba a New York City FC en el Red Bull Arena (5 p.m. ET, ESPN/ESPN Deportes).