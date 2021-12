A toda acción: las cadenas de Univision te traerán lo mejor de la MLS en 2022

Sábado 26 de febrero (3:30 pm ET): LAFC vs Colorado Rapids (Univision)

Sábado 5 de marzo (3:30 pm ET): Sporting Kansas City vs Houston Dynamo FC (Univision)

Sábado 12 de marzo (1:30 pm ET): Inter Miami CF vs LAFC (Univision)

Sábado 19 de marzo (3:30 pm ET): LA Galaxy vs Orlando City SC (Univision)

Sábado 26 de marzo (6 pm ET): Charlotte FC vs FC Cincinnati (UniMás)

Sábado 26 de marzo (8 pm ET): Sporting Kansas City vs Real Salt Lake (UniMás)