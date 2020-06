"Abogamos por romper barreras", asegura Ray Gaddis

"Estamos abogando por derribar las barreras, no solo dentro del mundo del fútbol, sino también educativamente, también en el campo de la medicina, también en las cosas cotidianas por las que la gente tiene que pasar que se parecen a mí", dijo Gaddis. “Sé que nos estamos involucrando mucho con varios donantes a los que realmente no puedo mencionar en este momento por diferentes razones, pero para ayudar a refinanciar y realmente tener un impacto en varias comunidades también. Pero no tengo libertad para decirlo en este momento".