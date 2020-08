A ritmo de salsa choke, estas son 5 cosas que quizás no sabes sobre 'el Brujo' Martínez

Los torneos breves -como es una Copa del Mundo o un certamen como MLS is Back - son frecuentemente usados por algunos jugadores para mostrar su talento y, quizás, convertirse en objeto de interés en los mercados internacionales. Con certeza, muchos delanteros han aprovechado el escaparate montado en Orlando , Florida , para exhibir su talento. Los ejemplos más destacados seguramente son Diego Rossi (LAFC), Chris Mueller (Orlando City SC) y Ayo Akinola (Toronto FC).

Pero hay otras figuras que también han sobresalido. En especial, el volante de Philadelphia Union José Andrés Martínez . El venezolano está siendo un auténtico fenómeno en el plantel de Jim Curtin , que el miércoles por la noche jugará la primera semifinal frente a Portland Timbers (8 PM ET / TUDN), y el público de Major League Soccer lo está descubriendo a nivel nacional en estos partidos del Torneo Especial MLS is Back .

"Desde los 7 años, es algo que me inculcó mi padre", dijo el centrocampista recientemente a MLS Español. "Era chamo, llegaba de la escuela y me iba a la cancha de mi barrio a jugar. Desarrollé mi fútbol en el barrio. Y cuando salí de mi barrio tuve un club que se llama Centro Gallego de Maracaibo, y ahí me enseñaron cómo jugar, cómo defender, cómo patear la pelota".