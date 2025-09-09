Video México no contará con dos titulares ante Corea del Sur ¿Quiénes son?

La Selección Mexicana tendrá dos bajas para enfrentar a Corea del Sur esta noche en Nashville, Tennessee, tras confirmarse la expulsión de César Montes y la lesión de Edson Álvarez.

Horas antes del partido amistoso, la FIFA notificó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el castigo de un partido para Montes tras ser expulsado ante Japón el sábado pasado.

Había confusión sobre la tarjeta roja del Cachorro debido a que antes los futbolistas expulsados en partidos amistosos no recibían ningún tipo de sanción.

Sin embargo, eso cambió con la nueva regla, implementada el pasado 1 de julio del 2025, que obliga a los jugadores a cumplir con su suspensión en el siguiente partido.

Se revela la lesión que sufrió Edson Álvarez

La otra baja de México vs. Corea del Sur es la de Edson Álvarez, quien salió lesionado ante Japón al minuto 32.

El Tri dio a conocer que al Machín se le realizaron los exámenes médicos correspondientes y presenta una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho.

Edson viajará en las próximas horas a Turquía para reportar y continuar con su recuperación en el Fenerbahce, quien este martes presentó a Domenico Tedesco como su nuevo entrenador en sustitución de José Mourinho.

De esta manera, Javier Aguirre deberá moverle a la alineación del Tri, pues tanto Montes como Edson fueron titulares contra Japón.

Erik Lira podría repetir como reemplazo del Machín, mientras que Jesús Orozco Chiquete y Juan José Purata son las opciones que tiene el Vasco para sustituir a Montes.