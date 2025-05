“Saca a Ramón Morales y mete a Luis (Hernández) y no era el momento, porque se volvió loco”, contó Alberto García Aspe en “Vasco, una vida” de TUDN , donde Aguirre reafirmó lo que ya ha revelado en otras ocasiones: se equivocó en los cambios y mereció ser eliminado.

“Cuando veo el número (de que saldría de cambio) viene una reacción de enojo, coraje, y cuando empiezo a caminar iba derechito a Javier a recriminarle, reclamarle de por qué me sacaba y todo eso.

“ Oswaldo (Sánchez) se adelanta, me jala y me dice: ‘ven, ven tranquilo, tranquilo, vente, vente’. Y me empieza a retirar de Javier, de la zona donde estaba”, contó aún con la sangre hirviendo el exfutbolista de las Chivas de Guadalajara.