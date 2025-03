Néstor de la Torre tunde a Rafa Márquez de cara al Mundial 2030

Sin embargo, Néstor de la Torre afirmó en Faitelson Sin Censura que el exjugador del Atlas, Barcelona y el AS Monaco , entre otros, no tiene la experiencia y no ha demostrado la capacidad como entrenador para asumir las riendas de México.

“Qué sustentos, o qué respaldos, o qué bases o qué cimientos me dices que me haga pensar que va a ser un gran entrenador en la Selección. Está aprendiendo. Yo no digo que no pueda ser buen entrenador. Yo lo que estoy diciendo es que hoy me dicen eso y es humo de los dueños porque él no tiene ninguna base para yo pensar que es buen entrenador”, agregó el exjugador y directivo de Chivas.