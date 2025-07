Juan Carlos Osorio revela si hubo o no vestidor roto en el ‘Tri’ durante Rusia 2018

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el director técnico colombiano fue preguntado si hubo o no vestidor roto durante la disputa de dicho torneo, tal y como se ha rumorado en diversas ocasiones.

“ Pero que el camerino estaba quebrado, para nada ”, dijo Osorio. “ El único momento donde yo vi al equipo triste y caído fue previo al Mundial después del tema aquel famoso de la fiesta en la cual no estuve, nunca quise estar involucrado y al final les planteé a ellos: ‘Si esta va a ser la solución, yo me hago responsable. Yo salgo y digo que fue todo culpa mía ’", aseguró el DT.

Al ser cuestionado si él fue el que hizo la propuesta de echarse la culpa de esa fiesta, el entrenador respondió: “ Claro, por proteger al grupo, pero teníamos un muy buen grupo y yo no me voy a escudar en eso y decir que por eso no logramos ganarle a Brasil”, puntualizó.