“ Rafael Márquez ahora que me viene a la memoria, estuvo inmiscuido en aquella fiesta de Monterrey que fue un escándalo, que te costó el trabajo a ti como presidente de la Comisión, de Selecciones, de no sé qué o ese puesto que tenías. ¿Estuvo ahí involucrado él?”, cuestionó David Faitelson al exdirectivo.

“Yo tuve una semana para ver las cámaras y ver todo para determinar las cosas. Pasado el tiempo, te voy a decir porqué tomo la decisión así de fuerte. Hay cuatro jugadores de la selección que se acercan a mí y me dicen; ‘yo no fui a la fiesta’.

“Ya sé que no fuiste. ‘Entonces, ¿por qué tengo que salir en toda la prensa diciendo que yo fui culpable, yo tengo esposa, tengo hijos, que yo estuve ahí? Yo no fui’. Y sí es cierto, tú no fuiste.