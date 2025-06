Oswaldo Sánchez piensa que México puede hacer historia en el Mundial 2026

“Te digo algo, yo no lo veo tan mal el panorama y yo sé que muchos me tildan de no sé si decir la palabra porrista o la palabra optimista depende de como lo quieras ver. Simplemente trato de analizar tal vez cosas que otros no ven. Y a qué a qué voy. Primero: Veo por primera vez en mucho tiempo una Selección que está dirigida en todos los polos por gente que fue mundialista y estuvo en cancha”, dijo Sánchez.