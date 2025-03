En Faitelson sin Censura, Néstor de la Torre contó que por un programa de radio el futbolista casi queda fuera del Tri al no cumplir el reglamento impuesto a los jugadores a pesar de que el 'Cuau' era clave para Javier Aguirre .

"Cuando me doy cuenta que hay jugadores que una televisora les quiere dar dinero para que reporten yo pongo la regla de que ningún jugador puede trabajar para una televisora mientras estemos en el Mundial y entonces se acera Cuauhtémoc y me dice; “Yo tengo un programa en Chicago de radio y lo tengo hace años”"

"Y le dije “pues ni modo, diles que en un mes no puedes estar” y su representante me dice “se va de la selección". Le cuento a Javier y me dice "si se quiere ir, que se vaya", contó Néstor de la Torre, quien fue director de selecciones nacionales.