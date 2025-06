Ricardo La Volp e, exseleccionador de México, confesó que personalmente no le gusta jugar con dos centros delanteros en ataque y justificó su respuesta con un contundente argumento.

En entrevista en Faitelson Sin Censura, el ‘Bigotón’ fue cuestionado si a él le gusta jugar con dos ‘nueves’, como lo ha hecho en algunos partidos el Tri desde la llegada de Javier Aguirre , y el ahora analista de TUDN fue claro al decir que no.

"No, son los gustos de cada técnico pero yo veo los mejores equipos Cuando en un momento el Liverpool ganaba todo, ¿dónde está el segundo nueve? Hablan todos del Barcelona, ¿dónde está el segundo nueve? Hablaban del Manchester City ¿Ahí dónde está el segundo nueve? Vamos al Real Madrid. Cuando estaba Benzema y ganó todo ¿dónde estaba el otro nueve? ¿Entonces? Yo estoy el equivocado. No, yo miro el mundo ”, dijo La Volpe..

“Porque juegan así los mejores equipos y te lo dije antes ¿Sabés por qué? Porque salvo que les enseñes a este segundo nueve cuando vamos a salir jugando hay una situación y se transforma en un volante para que no sea absorbido, por que cuando te achica la línea de atrás, te juntas a los dos y se juega mano a mano. Lo único que te queda es pelotazo”, agregó el ‘Bigotón’.

"Lo vi a Raúl, capaz que le puedes enseñar (a jugar con otro nueve)… nada más que no le veo esa característica. Hoy hablan de ese segundo nueve. Yo le digo a toda la juventud. Zidane jugaba atrás de Henry en Francia, en aquella final contra Italia. Sí me entendés que no es de ahora porque hoy se creen que están actualizados ¿De qué hablan? Hace 40 años que se juega así", concluyó.