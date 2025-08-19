Video ¡Confirmado! Este es el rival que le faltaba al Tri

El camino para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá sigue su marcha y con eso los partidos de preparación para la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

Ya se conoce el primer rival para el Tri en la fecha FIFA de noviembre, que será la Selección de Uruguay llevada por Marcelo Bielsa. Este juego se disputará el sábado 15 en la cancha del TSM, casa de Santos Laguna.

Este día, Gibrán Araige confirmó en Tricolor al Día que Paraguay será el segundo rival para el conjunto mexicano, el duelo será el 18 de noviembre con sede por confirmar, se presume que sería en el Gigante de Acero, casa de Rayados de Monterrey, pero se analizan otras opciones.

Lista de juegos para la Selección Mexicana en lo que resta del 2025

En septiembre enfrentarán a Japón y Corea del Sur, los días seis y nueve, primero en Oakland Colliseum y después en Geodis Park.

Para el mes de octubre, el Tri enfrentará a Colombia el sábado 11 en el AT&T Stadium y el martes 14 frente a Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara.