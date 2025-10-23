Germán Berterame responde si ve competencia con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez

Germán Berterame, naturalizado mexicano para jugar con la Selección Mexicana, habló del tema de su proceso y la competencia con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

"Excepcionales, cracks, aprendo muchísimo, la última no vino Raúl, pero la anterior estuve con los dos y aprendo muchísimo, vienen de Europa, vas viendo movimientos, te vas conectando con ellos y esperemos seguir creciendo los tres o quien vaya.

El delantero de Rayados fue entrevistado en Faitelson sin Censura de TUDN, donde manifestó su deseo de poder estar en el Mundial 2026 y dónde se sienta más cómodo en el campo de juego.

"Siempre digo lo mismo, dependiendo los partidos y donde quiere que juegue el cuerpo técnico, este último tiempo me ponen de 9, pero con Tano jugaba de falso 9, a veces por afuera, ahora en la selección juego por afuera, en este último de 9, yo me trato de adaptar en cualquier posición, pero mientras pueda llegar al gol que es lo más importante, me conformo

"Voy a trabajar día a día para estar (Mundial 2026), yo sigo trabajando para estar ahí... sea Argentina, Portugal, pero lo que se va a vivir por ser Argentina, pero si llego a estar, voy a disfrutar con cualquier equipo".

PRESIÓN EN RAYADOS O SELECCIÓN MEXICANA



Germán Berterame también respondió acerca si tiene más presión el jugar en Monterrey o con la Selección Mexicana, así como su relación con Julián Quiñones, otro jugador naturalizado en el Tri.

"Presión voy a tener de los dos lados, porque el futbol te lleva a estar en un club grande y estar en una selección sumamente importante, eso te va a llevar a la presión de convivir siempre.

"Somos todos iguales, somos una familia adentro, estamos conviviendo 24/7, no importa si soy argentino, si él de Colombia, no importa, ahí somos todos mexicanos y jalamos para un solo lado".