    Selección Mexicana

    Germán Berterame responde si ve competencia con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez

    El futbolista de Rayados y la Selección Mexicana habló sobre donde siente más presión al jugar.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Competencia con Raúl y Santi? Berterame sorprende con su respuesta

    Germán Berterame, naturalizado mexicano para jugar con la Selección Mexicana, habló del tema de su proceso y la competencia con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

    "Excepcionales, cracks, aprendo muchísimo, la última no vino Raúl, pero la anterior estuve con los dos y aprendo muchísimo, vienen de Europa, vas viendo movimientos, te vas conectando con ellos y esperemos seguir creciendo los tres o quien vaya.

    PUBLICIDAD

    El delantero de Rayados fue entrevistado en Faitelson sin Censura de TUDN, donde manifestó su deseo de poder estar en el Mundial 2026 y dónde se sienta más cómodo en el campo de juego.

    "Siempre digo lo mismo, dependiendo los partidos y donde quiere que juegue el cuerpo técnico, este último tiempo me ponen de 9, pero con Tano jugaba de falso 9, a veces por afuera, ahora en la selección juego por afuera, en este último de 9, yo me trato de adaptar en cualquier posición, pero mientras pueda llegar al gol que es lo más importante, me conformo

    "Voy a trabajar día a día para estar (Mundial 2026), yo sigo trabajando para estar ahí... sea Argentina, Portugal, pero lo que se va a vivir por ser Argentina, pero si llego a estar, voy a disfrutar con cualquier equipo".

    PRESIÓN EN RAYADOS O SELECCIÓN MEXICANA


    Germán Berterame también respondió acerca si tiene más presión el jugar en Monterrey o con la Selección Mexicana, así como su relación con Julián Quiñones, otro jugador naturalizado en el Tri.

    "Presión voy a tener de los dos lados, porque el futbol te lleva a estar en un club grande y estar en una selección sumamente importante, eso te va a llevar a la presión de convivir siempre.

    "Somos todos iguales, somos una familia adentro, estamos conviviendo 24/7, no importa si soy argentino, si él de Colombia, no importa, ahí somos todos mexicanos y jalamos para un solo lado".

    Video ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

    Más sobre Selección Mexicana

    3:14
    ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

    ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

    1 min
    México y Estados Unidos se estancan en ranking FIFA tras amistosos de octubre

    México y Estados Unidos se estancan en ranking FIFA tras amistosos de octubre

    1:19
    ¿Corre riesgo el Vasco rumbo al Mundial 2026? Mikel Arriola responde

    ¿Corre riesgo el Vasco rumbo al Mundial 2026? Mikel Arriola responde

    2:46
    ¡Al estilo México 86! La ventaja de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

    ¡Al estilo México 86! La ventaja de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

    1 min
    Selección Mexicana enfrentará selecciones de Centroamérica en enero 2026

    Selección Mexicana enfrentará selecciones de Centroamérica en enero 2026

    Relacionados:
    Selección MexicanaGermán BerterameMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD