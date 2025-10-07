Video Aguirre define el futuro de Quiñones y Berterame en el Tri

La Selección Mexicana tendrá un par de juegos de preparación de cara al Mundial 2026 ante Colombia y Ecuador en esta Fecha FIFA de octubre, uno será en Estados Unidos y el otro en tierras mexicanas.

Sobre la convocatoria y hablando especificamente de la parte ofensiva, Javier Aguirre dio a conocer lo que piensa de la pelea por un puesto entre Julián Quiñones y Germán Berterame, ambos naturalizados mexicanos.

“ Julián tiene una característica que no tenemos en México que es la velocidad, Chucky y Ruvalcaba tienen velocidad, pero son los menos, Julián tiene eso, lo recuerdo detrás de Furch en Atlas, un avión, lo recuerdo cuando lo enfrenté con Monterrey, Jimmy lo puso por izquierda en Copa América, igual yo, no es alguien para recibir de espaldas, es al espacio”.

“ Germán tiene gol, es un don, La Hormiga tiene goles, lo tenía Borja, Hugo, yo tenía un jugador Stuani en Espanyol, Chícharo, son jugadores que les das 15 minutos y tienen una de gol, les das 90 y tienen una de gol, ese algo que es un regalo de Dios, ese cabrón tiene gol.

Por otro lado, el Vasco señaló que es bueno tener opciones, ya que además de Raúl y Santi, tiene a los dos antes mencionados.

“Tengo a los dos Jiménez-Giménez, hablé con Raúl, se llevó un golpazo, de alguna forma quiero ver a German y Quiñones, quizá juntos. Yo vi el partido en Milán a Santi, está a nivel aceptable, con nosotros hizo gol en Corea, está más fuerte, más sacrificado, pero siempre hay que tener alternativas”.

Alexis Vega y el cambio de Toluca a Selección Nacional

Javier Aguirre hizo un análisis sobre el juego que le aporta Alexis Vega a la Selección Mexicana y sobre el cambio que sufre en su futbol a diferencia de como lo hace en Toluca.

“Conmigo ha funcionado, el de Toluca tiene libertad para jugar detrás del 9, por derecha, está muy cómodo, bicampeón y la corona... el trabajo hay que hacerlo, pero Toluca en casa, no es lo mismo que jugar contra Alemania, hay que ver Alexis ahí, lo veo muy compenetrado, relajado y ahí es cuando mejor rinde, ya ha demostrado que tiene fortaleza mental, fue silbado en Guadalajara ante Estados Unidos, le gritaron horrible, no sabía, fue muy fuerte, demostró tamaños, calladito y lo ves estupendamente bien, con una madurez y es un cuate, que nosotros tenemos libertad de movimiento”.