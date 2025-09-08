Video El jugador que se intimida por Javier Aguirre en Selección Mexicana

Mateo Chávez contó como ha sido su trato con Javier Aguirre en la Selección Mexicana y reveló que es un técnico que lo intimida.

En entrevista con TUDN, el defensor señaló que el ‘Vasco’ es muy distinto a otros técnicos por lo que les pide en cada entrenamiento.

PUBLICIDAD

“ Es una persona que intimida mucho, que cuesta y a veces cuando viene y te habla, te sientes diferente que otros entrenadores. Solo pide que vayamos a tope que juguemos, que seamos valientes para para tener balón y para jugar”

“Él confía mucho en su cuerpo técnico, a veces son los se te acercan, Rafa, Tony, Paul que es un cuerpo técnico muy capaz… y sobre todo pide que seamos independiente de cosas tácticas, que seamos valientes con y sin balón”, mencionó Chávez.

Por otro lado, Mateo Chávez señaló cual es la clave para ser uno de los elegidos para estar en el Mundial del 2026.

“Personalmente, trabajar… esto es una carrera donde la Copa del Mundo solo es la meta y ahí es otra carrera ya están en la Copa del Mundo . En toda esa carrera tienes que trabajar y mostrar, no solo con fútbol, que puedes aportar algo al equipo”, agregó Mateo Chávez.