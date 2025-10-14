    México

    México vs. Ecuador: El Tri busca acabar su mala racha ante rivales de Conmebol

    El Tri registra una sola victoria en sus últimos nueve partidos contra selecciones sudamericanas.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    La Selección Mexicana se enfrentará este martes 14 de octubre a Ecuador en busca de terminar con su mala racha contra rivales de la Conmebol.

    El Tri de Javier Aguirre llega al duelo, que se disputará en Guadalajara, tras ser goleado 0-4 por Colombia el sábado pasado en Arlington, Texas, a ocho meses del Mundial 2026.

    El resultado impactó en los antecedentes recientes de México contra selecciones sudamericanas al registrar siete derrotas por un empate y una sola victoria.

    La Selección Mexicana venció a Bolivia por 1-0 en un partido amistoso disputado en mayo del 2024 en Chicago.

    Una estadística preocupante para el futbol mexicano tomando en cuenta que, para muchos, la selección boliviana es considerada la de menor complejidad de la Conmebol.

    Además, en los últimos nueve partidos ante rivales sudamericanos, México ha recibido un total de 20 goles y solo ha marcado siete tantos.

    De esos nueve encuentros, seis han sido enfrentamientos amistosos por tres oficiales: contra Ecuador y Venezuela en la Copa América 2024, y frente a Argentina en el Mundial Qatar 2022.

    Últimos partidos de México vs. rivales de Conmebol

    • México 0-4 Colombia | Amistoso en 2025
    • México 0-0 Ecuador | Copa América 2024
    • México 0-1 Venezuela | Copa América 2024
    • México 2-3 Brasil | Amistoso en 2024
    • México 0-4 Uruguay | Amistoso en 2024
    • México 1-0 Bolivia | Amistoso en 2024
    • México 2-3 Colombia | Amistoso en 2023
    • México 0-2 Argentina | Mundial Qatar 2022
    • México 2-3 Colombia | Amistoso en 2022

