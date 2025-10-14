La Selección Mexicana enfrentará en el estadio Akron a su similar de Ecuador, como hace 15 años cuando los ecuatorianos sorprendieron al Tri de la mano de Christian Benítez.

Como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, la selección azteca, que era dirigida por Efraín Flores y que tenía en sus filas a Carlos Vela, Javier Hernández, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa, recibieron en la casa de las Chivas a los ecuatorianos.

Y fueron los sudamericanos que impusieron condiciones antes del primer minuto de juego luego de que ‘Chucho’ Benítez se luciera con una jugada individual para adelantar a Ecuador.

Christian Benítez era un dolor de cabeza para la Selección Mexicana por sus constantes llegadas frente al arco del Tri, sin embargo, una buena actuación de Ochoa evitaba la goleada en la primera parte.

México contó con la buena fortuna y por medio de un autogol encontraron el empate antes de irse al descanso que calmaba a la afición que se dio cita en la casa de las Chivas.

A los 58 minutos, Ecuador retomó la ventaja con gol de Jaime Ayoví que venció a Guillermo Ochoa, la Selección Mexicana intentó remontar, pero no fueron efectivos frente al arco rival y los sudamericanos se quedaron con un gran triunfo de visitantes.

Ahora, l a selección de Ecuador buscará repetir ese triunfo cuando se mida a una Selección Mexicana que viene a la baja a meses del inicio del Mundial 2026.