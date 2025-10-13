    México

    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante a quienes dudan de su continuidad

    El técnico de la Selección Mexicana señaló que en todos lados pasa, e hizo referencia a Miguel Herrera y Luis Fernando Tena.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

    Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, es un hombre de mucha experiencia y por ende ha vivido varios momentos felices y también complicados a lo largo de su extensa carrera.

    Tras la goleada 4-0 sobre Colombia, el DT del Tri respondió este lunes a una pregunta después de que se cuestionara que su puesto en el banquillo de México.

    “Yo he leído tantas veces durante 28 años que terminas por entender que así es este negocio, que si no estoy preparado para leer eso y que me afecte, no estoy preparado para ello. Si me afecta lo que leo, lo que digan de mí, creo que no serviría para estar aquí”, afirmó el Vasco.

    Es parte de mi trabajo y creo que va con el salario esto de resistir, si se permite la expresión, pues eso de la crítica del futbol, pero pasa en cualquier parte del mundo. He estado en cuatro o cinco países trabajando y es lo mismo, añadió.

    Aguirre compara su situación con la de Miguel Herrera y Luis Frenando Tena

    Javier Aguirre compara lo que está viviendo en este momento de cuestionamientos en México con lo que sucede con otros técnicos mexicanos en otras latitudes, como Miguel ‘Piojo Herrera’ y Luis Fernando Tena.

    Me pasan mis hijos clips de Miguel Herrera, está caliente Costa Rica ahora. O del ‘Flaco’ (Tena) y Guatemala, porque están ahí, tienen que ganar los tres partidos siguientes. Panamá: Christiansen también es cuate mío y está igual. Es así.” apuntó el seleccionador mexicano

    El ‘Cholo’ Simeone, después de 14 años en el Atlético, está siendo cuestionado. Ancelotti salió siendo campeón. Insisto, cuando decides sentarte aquí y eliges esta profesión, tienes que entender que esto puede suceder”, concluyó.

    Relacionados:
    MéxicoJavier AguirreEcuadorLuis Fernando Tena

