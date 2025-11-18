    México

    Balance Selección Mexicana en 2025: dos títulos y muchos jugadores rumbo al Mundial

    El Tri no acaba por despuntar sobre el final de 2025, si bien cosecha buenos resultados en el año con títulos.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Un balance positivo? Así le fue a la Selección Mexicana en el 2025

    La Selección Mexicana termina su participación en 2025 con el partido ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos, en el últi9mo partido de un año importante y por demás movido para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

    De hecho, los del 'Vasco' terminan de dos caras el presente año, un 2025 en donde se cosecharon dos títulos, aunque el Tri llegó ante los Guaraníes con una racha de cinco partidos sin ganar , todo tras el empate en Torreón ante Uruguay.

    PUBLICIDAD

    MÉXICO ACUMULA NÚMEROS POSITIVOS EN 2025


    En total, la Selección Mexicana tuvo una carga de 18 partidos a lo largo del año, en donde cosechó más victorias que derrotas, es decir, un saldo positivo.

    -9 victorias
    -5 empates
    3 derrotas

    Fueron 22 goles a favor y 17 en contra para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

    -LO BUENO DE MÉXICO EN 2025


    Por primera vez en su historia, la Selección Mexicana consiguió la Concacaf Nations League, esto fue en marzo tras derrotar a Canadá en Semifinales y a Panamá en la Final.

    Meses después, el Tri consiguió doblete al levantar la Copa Oro, ganarle la Final a Estados Unidos y alzar dos trofeos conseguidos de dos en disputa en este 2025.

    -LO MALO DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO EN 2025


    Para el partido ante Paraguay, la Selección Mexicana llegó con cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que acrecentó la impaciencia de la afición.

    -LO FEO DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN 2025


    Todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuál puede ser la lista definitiva del Tri para el Mundial 2026. En promedio, Javier Aguirre cambió a seis jugadores entre cada convocatoria este año.

    Incluso en la portería todavía hay dudas en la Selección Mexicana que, a pesar de todo, vio desfilar a varios elementos para poder despejar algunas dudas en el cuerpo técnico.

    Más sobre México

    2:08
    ¿Un balance positivo? Así le fue a la Selección Mexicana en el 2025

    ¿Un balance positivo? Así le fue a la Selección Mexicana en el 2025

    1:22
    El Alamodome, un triste recuerdo para el Tri y el Chicharito

    El Alamodome, un triste recuerdo para el Tri y el Chicharito

    1:38
    ¡Qué! Montes saldrá de Rusia y volverá a México rumbo al Mundial 2026

    ¡Qué! Montes saldrá de Rusia y volverá a México rumbo al Mundial 2026

    2:38
    "Entorno resultadista", Aguirre explica porqué tantos cambios en el Tri

    "Entorno resultadista", Aguirre explica porqué tantos cambios en el Tri

    3:30
    La mejor autocrítica de Javier Aguirre de lo que debe mejorar México

    La mejor autocrítica de Javier Aguirre de lo que debe mejorar México

    Relacionados:
    México

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX