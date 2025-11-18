Video ¿Un balance positivo? Así le fue a la Selección Mexicana en el 2025

La Selección Mexicana termina su participación en 2025 con el partido ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos, en el últi9mo partido de un año importante y por demás movido para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

De hecho, los del 'Vasco' terminan de dos caras el presente año, un 2025 en donde se cosecharon dos títulos, aunque el Tri llegó ante los Guaraníes con una racha de cinco partidos sin ganar , todo tras el empate en Torreón ante Uruguay.

MÉXICO ACUMULA NÚMEROS POSITIVOS EN 2025



En total, la Selección Mexicana tuvo una carga de 18 partidos a lo largo del año, en donde cosechó más victorias que derrotas, es decir, un saldo positivo.

-9 victorias

-5 empates

3 derrotas

Fueron 22 goles a favor y 17 en contra para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

-LO BUENO DE MÉXICO EN 2025



Por primera vez en su historia, la Selección Mexicana consiguió la Concacaf Nations League, esto fue en marzo tras derrotar a Canadá en Semifinales y a Panamá en la Final.

Meses después, el Tri consiguió doblete al levantar la Copa Oro, ganarle la Final a Estados Unidos y alzar dos trofeos conseguidos de dos en disputa en este 2025.

-LO MALO DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO EN 2025



Para el partido ante Paraguay, la Selección Mexicana llegó con cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que acrecentó la impaciencia de la afición.

-LO FEO DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN 2025



Todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuál puede ser la lista definitiva del Tri para el Mundial 2026. En promedio, Javier Aguirre cambió a seis jugadores entre cada convocatoria este año.