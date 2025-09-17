Video ¡El Tri tiene "muy avanzando" rival europeo, campeón del mundo, para Fecha FIFA de marzo!

La Selección Mexicana apunta a tener una Fecha FIFA de auténtico lujo en marzo de 2026 en donde Portugal está ya prácticamente confirmada y surge ahora en el horizonte un amistoso ante Francia.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, señaló en Insiders que hay negociación avanzada para que el Tri pueda enfrentar al bicampeón del mundo en la referida Fecha FIFA, previo al Mundial.

Francia tiene previsto realizar una gira por Estados Unidos en donde enfrentaría al conjunto de las 'barras y las estrellas' y México puede surgir como el otro rival para los 'Bleus' en esa gira.

Eso sí, el partido México vs. Francia dependerá del hecho de que el conjunto dirigido por Didier Deschamps clasifique en primer lugar de su grupo en las Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial de 2026.

Si Francia consigue liderar su grupo y clasificar, podrá hacer esa gira por Estados Unidos, de lo contrario, tendrá que jugar playoffs justo en esa Fecha FIFA de marzo de 2026.