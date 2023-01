México y Estados Unidos 'se pelean' por jugadores de noble nacionalidad

"Para mí las dos selecciones son… no puedo escoger mal, las dos selecciones son de las mejores del mundo, así que elegir para mí será lo mejor en el momento para mi carrera. México no se ha acercado, Estados Unidos sí y parece que para un lado va más que el otro porque no he tenido ninguna conversación con nadie de allá", dijo Brandon Vázquez en entrevista para TUDN el 20 de septiembre de 2022.