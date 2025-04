Lionel Messi volvió hablar sobre México al recordar aquel partido del Mundial Qatar 2022 y ahora comentó que no entiende del por qué del 'odio' hacia su persona.

"En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie".

Messi recordó que aquel gol fue vital para la Albiceleste , pero el festejo no tuvo nada que ver en contra de los aficionados de México como se pudo pensar.

"Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente, no existe comparación entre Argentina y México, no sé de dónde nació eso. Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente, estaba brava la gente. Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos".